İstanbul Film Festivali Sinematek’te

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:20

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Festival filmlerinin gösterileceği sinema salonundan biri de Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi.

Festival boyunca sinemaseverleri ağırlayacak olan Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi’nde başta Sergio Leone toplu gösterimi olmak üzere, Cinemania ve Dünya Festivallerinden gibi önemli programlar yer alacak.

ERDİNE: DÖNGÜ TAMAMLANIYOR

Sinematek/Sinema Evi Film Program Koordinatörü Senem Erdine, “İstanbul Film Festivali ülkemizin en önemli kültür etkinliklerinden biri olmasının yanı sıra Onat Kutlar’ın kurduğu Sinematek’in de başlangıcı. Ayrıca İstanbul Film Festivali’nin kurucuları arasında yine Onat Kutlar var. 41. İstanbul Film Festivali filmleri bu yıl Kadıköy Belediyesi girişimleriyle yeniden açılan Sinematek’te, Onat Kutlar’ın ismini taşıyan sinema salonumuzda izlenebilecek. Bizim için festivalin Onat Kutlar Sinema Salonu’na geri dönmüş olması bir döngünün tamamlanması anlamına geliyor. Bu yüzden ayrıca gururlu ve heyecanlıyız” dedi.

Sinematek/Sinema Evi hakkında bilgi veren Erdine, “İlk Sinematek, ülkemizde 1965 yılında Türk Sinematek Derneği olarak kurulmuştu. Faaliyette bulunduğu dönemde film kültürünün gelişmesinde çok önemli katkıları olmuş bir kurumdu. 1980 askeri darbeyle diğer derneklerle birlikte kapatıldı. Kadıköy Belediyesi’nin girişimi ile yeniden çağa uygun bir şekilde, bu çağın ihtiyacını karşılamak üzere, modern bir Sinematek olarak hayata geçirildi. Üç senedir hazırlığı süren bir projeydi bu. Yeni bir bina inşa edildi bunun için. Gösterim koşulları çok iyi olan bir salon yapıldı. İçinde 162 kişilik bir sinema salonu, bir film kütüphanesi var. Bu bina geçtiğimiz yıl Kasım ayında faaliyete geçti ve gösterimlere başladık” diye konuştu.

“AMACIMIZ FİLM KÜLTÜRÜNE KATKIDA BULUNMAK”

“Sinematek’te dünyadaki bütün sinemateklerin amacıyla misyonuyla ortak bir misyonu var” diyen Senem Erdine, şöyle devam etti:

“Film kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak. O nedenle sinemayı sanat olarak görüyor, sanatsal değer taşıyan ve tarihsel değer taşıyan filmleri seyirciyle buluşturuyor.”

Erdine, “Sinematek sadece eski film gösteren bir kurum olmak zorunda da değil. Günümüz sinemasının iyi örneklerini de seyirci ile buluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle de sinemalarda seyircinin izleme olanağı bulunmayan belgeseller ve kısa film örneklerini de burada seyirciler buluşturmaya çalıştırıyoruz” dedi.

HER GÜN 5 GÖSTERİM

41. Uluslararası İstanbul Film Festivalini’ne 19 Nisan’a kadar ev sahipliği yapacaklarını açıklayan Erdine, “İstanbul Film Festivali’nin mekanlarından birisiyiz bu sene. Bundan çok heyecan duyuyoruz. İstanbul Film Festivali’nin gösterim yapacağı sürede kendi programımıza ara vereceğiz. 19 Nisan’a kadar İstanbul Film Festivali burada olacak, ondan sonra kendi programımız devam edecek. Film Festivali süresince günde beş gösterim olacak” diye konuştu.