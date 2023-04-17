Yayınlanma: 17.04.2023 - 15:55

Güncelleme: 17.04.2023 - 15:55

İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, 17 Nisan Pazartesi günü törenle hizmete açıldı. Peki, İstanbul Finans Merkezi nerede, nasıl gidilir? İstanbul Finans Merkezi içinde neler olacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ NEREDE?

İstanbul Finans Merkezi veya İstanbul Uluslararası Finans Merkezi veya Ümraniye Finans Merkezi İstanbul’un Ümraniye ilçesindedir.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul Finans Merkezinin içinden ve yakınından iki ayrı metro hattı geçeceği de Şubat 2012’de kamuoyuna duyuruldu. Merkezin içinden geçecek metro hattı M12 Göztepe - Ümraniye Metrosudur. Bu metro hattının istasyonu, finans merkezi inşaatı kapsamında yapılmıştır. Merkezin zemin kotundan yaklaşık 25 metre alttadır.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDE NELER OLACAK?

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak. İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.

Projenin bankalar etabı açılacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bank'ın ilgili birimleri faaliyete geçecek. Akıllı şehir modeliyle tasarlanan merkezde toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip 21 ofis binası bulunuyor. Alışveriş alanının büyüklüğü ise 100 bin metrekare. 180 bin metrekare ise yeşil alana ayrıldı. Finans alanında bir eğitim merkezi olarak da faaliyet göstererek sektörün ihtiyaçları karşılanacak. 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ile 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otel de hizmet verecek.