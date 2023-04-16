Coachella nedir? Coachella 2023 ne zaman? Coachella nerede, kimler sahne alıyor?

COACHELLA FESTİVALİ NEDİR?

Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin 'sonsuz güneş ışığı şehri' Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alıyor.

İlk yıl sadece 1 gün süren, daha sonra iki güne yayılan festival 2012’den beri cuma gününden başlayarak 2 hafta sonu yani toplamda 6 gün sürüyor.

1999 yılında ilk kez düzenlenen festival günümüzde müziğin yanı sıra çeşitli etkinliklere, sergiler ve sanatın birçok farklı dalındaki sanatçılara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. ABD’nin ve dünyanın en karlı, en ünlü ve en büyük festivallerinden biri Coachella, 2017’de 214 milyon dolar hasılatla rekor kırdı.