Coachella nedir? Coachella 2023 ne zaman? Coachella nerede, kimler sahne alıyor?
Dünyanın en önemli sanat ve müzik etkinlikleri arasında gösterilen Coachella Festivali hakkında 2023 yılında nerede, ne zaman yapılacağı ve kimlerin sahne alacağı merak ediliyor. Peki, Coachella nedir? Coachella 2023 ne zaman? Coachella nerede, kimler sahne alıyor?
COACHELLA FESTİVALİ NEDİR?
Her yıl ABD Kaliforniya eyaletinin 'sonsuz güneş ışığı şehri' Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alıyor.
İlk yıl sadece 1 gün süren, daha sonra iki güne yayılan festival 2012’den beri cuma gününden başlayarak 2 hafta sonu yani toplamda 6 gün sürüyor.
1999 yılında ilk kez düzenlenen festival günümüzde müziğin yanı sıra çeşitli etkinliklere, sergiler ve sanatın birçok farklı dalındaki sanatçılara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. ABD’nin ve dünyanın en karlı, en ünlü ve en büyük festivallerinden biri Coachella, 2017’de 214 milyon dolar hasılatla rekor kırdı.
Festivalin organizatörleri katılımcılardan gelen yoğun talep ve ısrarların ardından, 2003 yılından beri festival alanında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına da izin veriyor.
Bu festivali diğerlerinden ayıran bir özelliği de alanda satılan yiyecekler, Coachella’da satılan dondurmalar, donutlar ve peynirli patates kızartmaları oldukça popüler bir hal aldı. Ayrıca bu festival son yıllarda adeta bir moda festivali havasına da büründü. Coachella’ya katılan ünlü isimlerin giyindiği kıyafet ve ayakkabılar günlerce konuşuluyor ve hayranları tarafından benzerleri satın alınıyor.
COACHELLA 2023 FESTİVALİ NE ZAMAN?
Coachella festivali bu yıl 14 Nisan Cuma tarihinde başlayıp 23 Nisan Pazar günü bitecek.
COACHELLA 2023 FESTİVALİNDE KİMLER SAHNE ALACAK?
Bu yıl 22'nci kez düzenlenen festivalde Bad Bunny, Blackpink ve Frank Ocean, ana kadroyu oluşturuyor. Cuma gününün başrol oyuncusu Porto Rikolu yıldız Bad Bunny oldu.
K-pop grubu Blackpink, bu gece sahne alırken; Frank Ocean ise pazar günü, festivalin ilk hafta sonu kapanışını yapacak. Coachella konseri, Frank Ocean'ın 2019'dan bu yana vereceği ilk konser olacak.
Festivalin diğer önemli isimleri arasında İzlandalı yıldız Bjork, İspanya'dan Rosalia, Nijerya'dan Burna Boy ve İngiliz-Hint şarkıcı Jai Paul yer alıyor.
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