Harran Üniversitesi ne zaman kuruldu? Harran Üniversitesi nerede?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 01:31

Güncelleme: 17.04.2023 - 01:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki temel atma törenine katıldı. Erdoğan, tören sırasında yaptığı konuşmada ''Kardeşlerim, Şanlıurfa Havalimanı, Harran Üniversitesini kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise sadece yaptıklarımızı söylüyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Harran Üniversitesi'nin ne zaman ve kim tarafından kurulduğu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HARRAN ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Harran Üniversitesi, 1992'de kuruldu.

Harran Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili, üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan yazı şu şekilde:

''Şanlıurfa’da kurulan ilk yükseköğretim birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu”dur.1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra, 1978 yılında Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi,1984 yılında Dicle Üniversitesine Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve 1988 yılında Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Harran Üniversitesi Rektörlüğü 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur ve bu birimler 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Harran Üniversitesine bağlanmıştır. Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.''

HARRAN ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Harran Üniversitesi Şanlıurfa'dadır. Üniversitenin Osmanbey, Yenişehir ve Eyyübiye ilçelerinde olmak üzere üç yerleşkesi mevcuttur.