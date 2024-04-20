Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasına ilişkin Vali Gül'den açıklama

Gaziosmanpaşa'da dün meydana gelen toprak kayması ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. Gül, "Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:38
Gaziosmanpaşa'daki toprak kaymasına ilişkin Vali Gül'den açıklama
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Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmiş çevrede bulunan 30 bina ve 114 kişi tahliye edilmişti.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından tahliye edilen yurttaşların bir kısmı otellere bir kısmı ise kendi istekleriyle akrabalarının yanına yerleşmişti.

Yaşanan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül sabah saatlerinde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Davut Gül incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"EVLERDEN 3 TANESİ ZARAR GÖRDÜ"

Vali Gül şu ifadeleri kullandı:

"Arkamızda da gördüğünüz üzere burası riskli alan ilan edilmiş ve kentsel dönüşüm devam ediyor. Burada yer alan tek katlı evlerden 3 tanesi toprak kayması sebebiyle zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse de toprak kaymasında etkilenmemesi için tedbir amaçlı boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltılmıştı şu an itibariyle 30 ev boşaltıldı. Bu evlerin normalde de boşaltılması lazımdı. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor. Şu an yaptığımız evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi bunu çıkartmaya çalışıyoruz.

Bugün ve yarın içerisinde kiracı olanları kiraya, ev sahibi olanları da ev sahibi olacak şekilde evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası can kaybı ya da yaralanması olmaması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bütün kurumlarımızla birlikte yaptığımız bir organizasyon. Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde.

"BURADAKİ YAPILARIN YIKILMASI LAZIM"

Buradaki bölgenin genelinde bir toprak kayması tespit etmedik. Daha önce bilinen tespit edilen riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve yıkılması gereken fakat şimdiye kadar hak sahipleri ve belediyle arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların taşınması lazım, yıkılması lazım."


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