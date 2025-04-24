İstanbul güne depremle uyandı... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 09:27

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:06

İstanbul, dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün de güne depremle uyandı. Büyükçekmece ilçesinde saat 07.19'da yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD 4.1, Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak açıkladı.

"KAYGILANACAK BİR DURUM YOK"

Depremin ardından bir açıklamada bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları kaydetti:

"İlginçtir, M6,2 ile Silivri önünden başlayan kırılma Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde doğudaki Büyükçekmece’ye doğru uzanıyor. En son 07.19’da Sinanoba denizinde M4,6 oldu. Trakya kolunu doğu ucunu artçı depremlerle tamamlıyor. Ancak gittikçe gerginliği düşüyor. Beylikdüzü’ne geçmesini beklemiyorum. Ne var ki Büyükçekmece-Çatalca kırığını kesti. Kaygılanacak bir durum yok."

"HENÜZ ERKEN GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Öte yandan Ercan, yaşanan depremler çerçevesinde, 'Olası İstanbul Depremi' ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Depremin K45B gidişli Trakya-Eskişehir kırığı ile Kuzey Anadolu Kırıklarının kesim yerinde olması, deprem odağının kavşakta olma kuramını güçlendirdi, kanıtladı. Durum şunu gösterdi ki, büyük bir depremle boydan boya kırmamasının nedeni, henüz M7,2’lik depremi oluşturarak 6 Giga tonluk kırılma direncini yenecek gerginliğe ulaşamamasıdır. Büyük deprem için beklentim henüz erken gibi görünüyor. Haydi uğurlusu."