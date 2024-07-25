Mersin'de sağanak etkili oldu: Evin tavanı çöktü
Mersin'de Ayla Ercan'ın yalnız yaşadığı evin tavanı sağanak nedeniyle çöktü.
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Barış Mahallesi'nde Ayla Ercan'ın (69) yalnız yaşadığı evin tavanı sağanak nedeniyle çöktü.
Bu sırada dışarıda olan Ayla Ercan evine döndüğünde beton parçaları yüzünden içeri giremedi.
Yakınlarına sığınan Ercan yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri eve gelerek incelemede bulundu.
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