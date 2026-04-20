İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı, 2 kişi aranıyor

20.04.2026 13:56:00
Güncellenme:
DHA
Ticaret Bakanlığı’na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda yurtdışından gelen kolilerin içerisinde bulunan kokaini ülkeye soktuğu ve havalimanında çalıştığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı D kapısından kutuların içinden kokainin personel tarafından ülkeye sokularak teslim edildiğini tespit etti.

Görüntüleri inceleme alan ekipler belirlenen şüphelilerin uyuşturucuyu, kutular içerisinde ülkeye sokmak istediklerini belirledi. Yapılan operasyonda aralarında 1 yer hizmeti şirketinde çalıştığı tespit edilen kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda ele geçirilen 2 adet kolinin içerisinde 47 kilogram kokain olduğu değerlendirilen toz madde bulundu.İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda adı geçen 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ev yangınında uyuşturucu madde ele geçirildi: 10 kişi gözaltında İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yangın çıkan evde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Maltepe'de 'uyuşturucu' operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı Maltepe'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 893,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25,5 milyon liralık binlerce hap ele geçirildi İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47 bin 873 ekstazi ile kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen İlyas Y. (43) ile Ziya K. (37), Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 25,5 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli tutuklandı.