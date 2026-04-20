İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı, 2 kişi aranıyor

Bir ihbarı değerlendiren Gümrük ekipleri İstanbul Havalimanı D kapısından kutuların içinden kokainin personel tarafından ülkeye sokularak teslim edildiğini tespit etti.

Görüntüleri inceleme alan ekipler belirlenen şüphelilerin uyuşturucuyu, kutular içerisinde ülkeye sokmak istediklerini belirledi. Yapılan operasyonda aralarında 1 yer hizmeti şirketinde çalıştığı tespit edilen kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda ele geçirilen 2 adet kolinin içerisinde 47 kilogram kokain olduğu değerlendirilen toz madde bulundu.İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda adı geçen 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.