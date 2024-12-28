İstanbul Havalimanı önündeki otoparkta korkutan yangın!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:13

Güncelleme: 28.12.2024 - 09:13

Amirlik önünde yer alan açık otoparktaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.