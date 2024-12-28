İstanbul Havalimanı önündeki otoparkta korkutan yangın!
İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği önündeki otoparkta bulunan araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amirlik önünde yer alan açık otoparktaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.
Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama!
- Komisyonda değişiklik gündemde
- CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'e kesin ihraç istemi!
- Yurt dışına çıkış harcına yüzde 42 zam!
- Japon deprem uzmanından kritik uyarı!
- DEM Parti'ye 'İmralı' izni, tarih verildi!
- 'Hava sahamızı ihlal eden bir cisim tespit edildi...'
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı
- Oytun Erbaş'tan asgari ücret özrü
- TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek!