İstanbul Havalimanı’nda 93 kilo insan saçı ele geçirildi!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 12:44

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:11

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda Etiyopya’dan geldiği belirlenen bir yolcu risk analizi kapsamında arandı.

Şahıs, ekiplerin takibinden habersiz gümrük noktasını geçip Türkiye’ye girmek üzereyken x-ray taramasına yönlendirildi.

Tarama görüntülerinde yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler şahsın nezaretinde arama alanına alındı. Burada yapılan detaylı aramada valizlerden çok sayıda insan saçı çıktı.

Yapılan incelemelerde saçların doğal olduğu belirlenirken ele geçirilen 93 kilogram saçın 1 milyon 340 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.