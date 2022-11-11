Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

11 Kasım 2022 Cuma, 11:19

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahsın üzerinde yapılan aramada, 560 adet sentetik ecza ele geçirildi.

H.T. ve Ş.T. isimli şüpheli şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 7 adet 'Sentetik ecza' ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.



