İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar... Polislerin dikkatiyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda şüphe üzerine polisin takip ettiği şüpheli cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yolcuyu takibe aldı. Şüpheli uyuyan kadın yolcunun yanına oturdu. Etrafına bir süre bakan şüpheli, yolcunun yanındaki cep telefonunu alarak uzaklaştı.
31 SUÇ KAYDI...
Hırsızlık anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Polisin takip ettiği şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 31 hırsızlık suçundan kaydı olan Feyzi T. olduğu belirlendi.
Feyzi T'nin daha önce de havalimanında cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.
CEZAEVİNE KONULDU
İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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