İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar... Polislerin dikkatiyle yakalandı

08 Kasım 2022 Salı, 12:06

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yolcuyu takibe aldı. Şüpheli uyuyan kadın yolcunun yanına oturdu. Etrafına bir süre bakan şüpheli, yolcunun yanındaki cep telefonunu alarak uzaklaştı.

31 SUÇ KAYDI...

Hırsızlık anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Polisin takip ettiği şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin 31 hırsızlık suçundan kaydı olan Feyzi T. olduğu belirlendi.

Feyzi T'nin daha önce de havalimanında cep telefonu hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.

CEZAEVİNE KONULDU

İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.