İstanbul Havalimanı'nda 'kaçak ilaç' operasyonu: Piyasa değeri 800 bin lira!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:30

Güncelleme: 06.09.2023 - 10:31

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yurtdışına ilaç ihracatı yapacak olan bir firmayı yakın takibe aldı.

Yapılan incelemelerde firmanın iç piyasadan ilaç toplayarak sahte izin belgeleri kullanıp yurtdışına ilaç göndereceğinin tespit edilmesi üzerine, firmanın İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki gönderisine yönelik ekipler tarafından fiziki kontrol başlatıldı.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN LİRA

Gerçekleştirilen kontrollerde, kargoda bulunan ilaçlar dikkatle incelemeden geçirildi. İlaçların kanser tedavisinde kullanıldığı belirlendi.

Ekipler, firmaya baskın düzenlenerek olay yerinde tespit edilen ilaçlarla birlikte toplam 988 adet ilaca el koydu. İlaçların piyasa değerinin 800 bin lira olduğu tespit edildi.