Ankara'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da satışı yasak olan 600 bin TL değerinde 31 bin 200 algı kuvvetlendirici ilaç, ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:08
Ankara'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Temmuz'da Çankaya ilçesinde kaçak ilaç operasyonu düzenledi.

Satışı yasak olan 600 bin TL değerindeki 31 bin 200 algı kuvvetlendirici ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


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