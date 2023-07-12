Ankara'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 2 gözaltı
Ankara'da satışı yasak olan 600 bin TL değerinde 31 bin 200 algı kuvvetlendirici ilaç, ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Temmuz'da Çankaya ilçesinde kaçak ilaç operasyonu düzenledi.
Satışı yasak olan 600 bin TL değerindeki 31 bin 200 algı kuvvetlendirici ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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