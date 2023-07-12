Ankara'da 'kaçak ilaç' operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:08

Güncelleme: 12.07.2023 - 14:08

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Temmuz'da Çankaya ilçesinde kaçak ilaç operasyonu düzenledi.

Satışı yasak olan 600 bin TL değerindeki 31 bin 200 algı kuvvetlendirici ilaç ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.