İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle seferler yüzde 30 oranında azaltıldı.

AA
12 Mart 2022 Cumartesi, 10:37
İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bugün etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda seferler yüzde 30 oranında azaltıldı.

Öte yandan Türk Hava Yolları da iptal ettiği sefer sayısını toplamda 407'ye çıkardı.




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