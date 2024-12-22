İstanbul Havalimanı'nda yakalandı: Nesli tehlikede...

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı.

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı: Nesli tehlikede...
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AA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 13:31

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

İLGİLİ BİRİME TESLİM EDİLDİ

Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim edildi.


Etiketler: #goril #Ticaret Bakanlığı #ticaret

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