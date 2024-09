Netflix’in gizli kategorileri: İstediğiniz içeriği hemen bulmanın sırrı...

Yayınlanma: 16.09.2024 - 22:39

Güncelleme: 16.09.2024 - 22:39

Netflix’te ne izlemek istediğinizi tam olarak bilmiyorsanız, çözümü bulmak düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Platformun binlerce kategori kodlarıyla istediğiniz içeriklere hızlıca ulaşmak mümkün.

NETFLIX’İN GİZLİ KATEGORİLERİ NEDİR?

Netflix’in gizli kategori kodları, spesifik türler, temalar ve alt başlıklar etrafında toplanmış içerik koleksiyonlarına erişmenizi sağlar. 90 Dakikalık Filmler (kod: 81466194) gibi özel kategorilerden içerik bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, tarayıcınıza “netflix.com/browse/genre/” yazmak ve URL’nin sonuna istediğiniz kodu eklemek.

İşte Netflix'in gizli kodları:

Dakikalık Filmler

Kod 81466194: İyi vakit geçirmek için buradaysanız ama uzun süre değil.

30 Dakikada Güldürenler (81602050), 90 Dakikada Komediler (81466224), 90 Dakikada Aile Filmleri (81466229), 90 Dakikada Korku (81466239), 90 Dakikada Rom-Komedi (81466228) ve 90 Dakikada Gerilim (81466222).

İngiliz Polisiye Dizileri

Kod 1192582: Bodies, Top Boy ve The Gentlemen gibi göletin öbür ucunda geçen sürükleyici dizilerde davayı çözün.

Cyberpunk

Kod 1964512: Black Mirror, Spiderhead ve Love, Death + Robots gibi başlıklarla gelecekle savaşın veya daha fazla bilim kurgu seçeneği için Distopik Gelecekler'e (2299461) bakın.

Açken İzlenmemesi Gerekenler

Kod 3272152: İştah kabartmak için Somebody Feed Phil, The Great British Baking Show ve Dinner Time Live with David Chang gibi şovlar bulunuyor.

Aile Film Gecesi

Kod 2013975: Herkesin birlikte eğlenebileceği animasyon ve canlı aksiyon filmleri. Burada Leo, Nimona, Family Switch ve The Mitchells vs. the Machines gibi filmleri bulunuyor.

Şaşırtan Filmler

Kod 3261672: Midnight Mass, The Perfection ve kusursuz hislere sahip daha fazla ürkütücü hikaye.

Yeni Başlayanlar için K-Dramalar

Kod 2953105: K-dramalara yeni başlayanlar için, Crash Landing on You, Extraordinary Attorney Woo ve Squid Game gibi diziler yer alıyor.

Kadınlar Tarafından Yönetilen Filmler

Kod 2974953: Kayıp Kız, Harika Biri ve kadın sinemacılardan kaçırılmaması gereken daha fazla film.

Acımasız Polisiyeler

Code 81226732: Reptile, Dark, Ozark ve Luther'ı içeren bir koleksiyon.

Küçük Kasaba Cazibesi

Code 81615585: My Life With the Walter Boys, Sweet Magnolias ve Gilmore Girls gibi dizilerle sıcacık zaman geçirmek mümkün.

Tamamen Harika 80'ler

Kod 2314106: 80'lerde geçen bu filmlerle bir doz nostalji yaşayın ya da on yıl ileri gidip Nostaljik 90'lar (2691941) filmine göz atın.

Bir Hafta Sonunda İzleyin

Kod 3182735: Baştan sona bir seri izlemek için veya daha dar bir zaman dilimi için Bir Gecede İzle'yi (3178549)...