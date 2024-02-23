Renault ve Dacia, Şikayetvar A.C.E Awards'ta kendi kategorilerinde bu yıl da lider seçildi

Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:27

Güncelleme: 23.02.2024 - 16:27

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şikayetvar tarafından gerçekleştirilen ve 1,5 milyonu aşkın müşteri memnuniyeti anketi baz alınarak hazırlanan “Müşteri Deneyim Endeksi” sonuçlarına göre verilen A.C.E. Awards, müşteri memnuniyeti deneyimini iyi sağlayan markalara takdim edildi.

Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirlenen kazananlar cevaplama hızı, şikayet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve markayı tercih etme oranı gibi kriterler baz alınarak seçildi.

Dacia kazandığı bu ödülle son 5 yılda 5 kez kendi kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka olma başarısını elde ederken Renault ise A.C.E Awards'ta toplamda beşinci kez zirvede yer aldı.

'BU ÖDÜLLER BİZİ DAHA DA MOTİVE EDİYOR'



Törende Renault adına ödülü MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş alırken, Dacia adına ise MAİS AŞ Ticari Genel Müdür Yardımcısı Lucas Bellieud aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağdaş, müşteri memnuniyetinin hedeflerinin başında geldiğini belirterek, ''Şikayetvar A.C.E Awards'ta kendi kategorilerimizde lider seçilmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, müşterilerimize sunduğumuz deneyimin ve kaliteli hizmetlerimizin bir göstergesi olarak öne çıkıyor'' ifadelerini kullandı.

Çağdaş, çözümleriyle, iletişim kanallarıyla ve müşterilere odaklı yaklaşımlarıyla sürekli olarak müşteri beklentilerini karşılamayı amaçladıklarını kaydederek, ''Tüm ekibimizle birlikte, müşterilerimizi dinlemeye, onların geri bildirimlerini değerlendirmeye ve sürekli olarak kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu ödüller, bizi daha da motive ediyor ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunma konusunda ilham veriyor” açıklamasında bulundu.