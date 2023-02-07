İstanbul için 'kar' uyarısı: 'Saat 19.00'dan sonra...'

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanaklarının etkili olmasının beklendiği, yurttaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:18
İstanbul için 'kar' uyarısı: 'Saat 19.00'dan sonra...'
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İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da, bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Saat 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın denildi" ifadelerine yer verildi.


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