İstanbul için 'kar' uyarısı: 'Saat 19.00'dan sonra...'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:18

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:23

İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da, bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Saat 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın denildi" ifadelerine yer verildi.