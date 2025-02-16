İstanbul için yeniden 'kar' alarmı! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: '10 santimi geçebilir'

İstanbul'a önümüzdeki hafta gelmesi beklenen kar yağışıyla ilgili konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "10 santimi görebilme ihtimalimiz var" dedi, tarih verdi. İşte ayrıntılar...

İstanbul için yeniden 'kar' alarmı! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: '10 santimi geçebilir'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 13:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Batı Karadeniz’e 21-22-23 Şubat tarihlerinde kar yağacağını belirtti.

Prof. Şen, İstanbul'a gelecek olan karın, önceki yağışlardan 2-3 cm daha fazla olacağını ve kar kalınlığının 10 santime ulaşabileceğini söyledi.

“HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞECEK”

“Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar” diyen Prof. Dr. Şen, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz. 21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor. Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar.

Geçen yağan kardan 2-3 santim daha fazla kar yağışı olabilir. 10 santimi görebilme ihtimalimiz var. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklarda 4 dereceye kadar düşebiliyor.”


Etiketler: #kar yağışı #istanbul kar yağışı #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü

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