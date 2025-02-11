Kar yağışı İstanbul’u vurdu! Başakşehir'de yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı

Başakşehir'de etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kayabaşı Mahallesi’nde kayarak ağaca çarpan İETT otobüsünün ardından, Arnavutköy’de yolcu minibüsü, karda mahsur kalan yolcuları iterek kurtarmaya çalıştı. Sürücülerin zorlu yolculukları ise havadan görüntülendi.

Kar yağışı İstanbul’u vurdu! Başakşehir'de yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı
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İHA/DHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:06

Başakşehir'de kar yağışının ardından kayan İETT otobüsü yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Arnavutköy'de yolda kalan minibüsü ise yolcuları ittirerek kurtarmaya çalıştı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kayabaşı Mahallesi'nde yokuş aşağı inmeye çalışırken yolda kalan İETT otobüsü çevredekilerin müdahalesi sırasında kaymaya başladı. Şoförünün durduramadığı otobüs yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

YOLCULAR İTTİ

Arnavutköy'de İETT hattına entegre olarak işletilen yolcu minibüsü ise yolda kaldı. Karda ilerlemekte güçlük çeken minibüsü içerisindeki yolcular ittirerek kurtarmaya çalıştı.

SÜRÜCÜLERİN ZORLU YOLCULUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Beyaza bürünen Başakşehir’de araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı otomobiller yolda kalırken o anlar havadan görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmaya başladı. Başakşehir Kayaşehir’de beyaza bürünen yolda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekmeye başladı. Bazı araçlar yolda kaldı. Sürücülerin zorlu yolculuğu havadan dron ile görüntülendi.


Etiketler: #Başakşehir

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