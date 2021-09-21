İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'nden sınıf karantinaları hakkında açıklama
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yüz yüze eğitimde geride bırakılan iki haftalık süreci değerlendirdi. Yazıcı "İstanbul'da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı" dedi.
Koronavirüs salgını gölgesinde yüz yüze eğitimde üçüncü haftaya girildi. TRT Haber’e konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, geride kalan iki haftanın değerlendirmesini yaptı:
Okullarımızın uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimleri yapıldı, enfeksiyondan ve salgından korunma anlamında bilgilendirmesi yapıldı. İstanbul’umuza 6 bin destek personeli de görevlendirilerek okullarımız güçlendirildi. Meslek liselerimizin ürettiği maske ve dezenfaktanlar dağıtıldı.
İstanbul’da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı.
Bir öğrencide vaka tespit edildiğinde okulların girişinde en az 2 kez ateş ölçümü ve semptom kontrolü yapılıyor öğretmenler dahil. Teneffüslerde sınıf üzerinde tutulmaya gayret ediliyor. Okulların temizlenmesi ve havalandırılması sistematik olarak yapılıyor. Öğretmenlerimizin aşılanmaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarına da yansıyor.
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