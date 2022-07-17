İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler yoğunluğa neden oldu.

AA
17 Temmuz 2022 Pazar, 13:51
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
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Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçların, Bursa'daki batı gişeler mevkisinde akıcı yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Ekipler güzergahlarda önlemlerini artırdı.

Yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.


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