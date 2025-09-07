İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi... Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Daha büyük deprem gelecek mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem, saat 12.35'te ve 7,72 kilometre derinlikte meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Balanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

KANDİLLİ 5,1 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı.

ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN İLK YORUM: BÜYÜK DEPREM YOLDA MI?

Kısa süreli panik yaratan ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan bir paylaşım geldi.

Daha büyük bir depremin beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Ercan, "Sındırgı’da 13 km odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi. Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.