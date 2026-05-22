İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nden Özgür Özel'e destek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

İKKB'DEN ÖZEL'E DESTEK

Kararın ardından İKKB Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajında bulundu.

Tuskan, şunları kaydetti:

"CHP ile ilgili alınan mutlak butlan kararı demokraside yeni bir yol haritası çizecek. Genel Başkan Özgür Özel'in CHP ile ilgili alacağı kararları destekliyorum.

Mahkeme kararı demokrasiye ve anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. Olayda anayasal süreç önemli. Ayrıca YSK'nın kararlarının kesin olduğu anayasa hükmüdür"