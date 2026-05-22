İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nden Özgür Özel'e destek

22.05.2026 21:07:00
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı sonrası yaptığı açıklamada "Genel Başkan Özgür Özel'in alacağı kararları destekliyorum" ifadelerini kullandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

İKKB'DEN ÖZEL'E DESTEK

Kararın ardından İKKB Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek mesajında bulundu.

Tuskan, şunları kaydetti:

"CHP ile ilgili alınan mutlak butlan kararı demokraside yeni bir yol haritası çizecek. Genel Başkan Özgür Özel'in CHP ile ilgili alacağı kararları destekliyorum.

Mahkeme kararı demokrasiye ve anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. Olayda anayasal süreç önemli. Ayrıca YSK'nın kararlarının kesin olduğu anayasa hükmüdür"

Kadıköy butlana karşı: CHP halktır, halkın dediği olur Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy örgütü, “mutlak butlan” kararına tepki göstermek amacıyla Bahariye’de bulunan Süreyya Operası önünden CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’na yürüdü. Partililerin sloganlarla katıldığı yürüyüşün ardından, CHP İstanbul’un 39 ilçe başkanının ortak basın açıklaması CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş tarafından okundu.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı CHP'nin "mutlak butlana" karşı itiraz başvurusunun reddedilmesi sonrası; Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı.
Özgür Özel, CHP'li İl Belediye Başkanları ile görüştü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Belediye Başkanları ile Genel Merkez'de bir araya geldi.