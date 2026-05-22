Kadıköy butlana karşı: CHP halktır, halkın dediği olur

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı, kentin çeşitli noktalarında eş zamanlı protesto gerçekleştirme kararı aldı.

Kadıköy'de yapılan ortak açıklamada, partiye yönelik yargı süreçlerinin siyasi müdahale niteliği taşıdığı savunularak, “Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’un seçilmiş 39 İlçe Başkanı olarak, iktidar yürüyüşümüze yargı eliyle darbe vurmaya çalışan anlayışa ve onların işbirlikçilerine karşı tek ses, tek yürek olarak durduğumuzu ilan ediyoruz” denildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel misyonuna vurgu yapılarak, “Cumhuriyet Halk Partisi; bu topraklarda kökleri Kuvayı Milliye ruhuna dayanan başlı başına bir bağımsızlık iradesidir. Temelleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından savaş meydanlarında atılan bu köklü gelenek, dün emperyalist işgale boyun eğmediği gibi bugün de halkın iradesini gasp etmeye çalışan hiçbir vesayet odağına teslim olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

"CHP KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTE"

Metinde, CHP’nin toplumun farklı kesimlerinin umudu olduğu belirtilerek, “Partimiz; yoksul halkın, adalet arayan emekçilerin, geleceği çalınan gençlerin ve insanca bir yaşam mücadelesi veren emeklilerin yegane umududur. Halkımızın güçlü desteğiyle son seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar yürüyüşünü büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, partiye yönelik girişimlerin yalnızca CHP’ye değil demokratik işleyişe yönelik olduğu savunularak, “Tam da bu nedenle, halkın umudu haline gelen partimize yönelik her türlü engelleme ve müdahale; ülkemizin demokratik geleceğine ve millet iradesine karşı yapılmış sivil bir darbe niteliğindedir” denildi.

"AÇIK BİR GÖZDAĞI"

Ortak metinde, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen süreçlere de değinildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart süreciyle birlikte tırmandırılan hukuksuzluklar asla bir tesadüf değildir. Yargının siyasal bir sopa haline getirilmesi, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızın tehdit edilmesi ve muhalefete karşı bir düşman hukuku uygulanması; demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımıza yönelik açık bir gözdağıdır” ifadeleri kullanıldı.

39 ilçe başkanının imzasını taşıyan açıklamada, “Ancak bilinmelidir ki; tarih yeniden yazılırken bizler yine tarihin doğru tarafında, adaletin safındayız” denilirken, CHP örgütünün parti yönetimiyle birlikte hareket ettiği vurgulandı.

Metnin devamında, “Bizler, gücünü ve meşruiyetini saraylardan ya da kapalı kapılar ardındaki karanlık hesaplardan değil; üyelerimizin özgür iradesinden ve delegelerimizin onurlu tercihinden alanlar olarak bir kez daha ilan ediyoruz: İstanbul’un 3 kez seçilmiş iradesi olan İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’in sonuna kadar yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Özgür Çelik ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajıyla devam etti. Metinde, “Türkiye’mizin aydınlık geleceği için verdiğimiz bu onurlu mücadelede, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza, aynı kararlılık ve cesaretle yürümeye devam edeceğiz” denildi.

Ortak basın açıklaması, “Bir kez daha haykırıyoruz: Tereddüt yok, geri adım yok! Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle sona erdi.