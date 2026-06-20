İstanbul Kağıthane'de 21 okul cemaat ve AKP'ye yakın yapılara açıldı: Tek ilçede hem Ensar, hem TÜGVA...

İstanbul Kağıthane’de 29 Haziran-7 Ağustos tarihleri arasında 21 kamu okulunda yapılacağı duyurulan “Yaz Okulu” programı, laik eğitim tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Kağıthane Kaymakamlığı, Kağıthane Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü logolarının da yer aldığı afişte, programın “Eğitime Destek Platformu Kağıthane” adı altında düzenleneceği belirtildi.

Afişte Ensar Vakfı, TÜGVA, LİDER Eğitim, Cihannüma Derneği, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Eğitim-Bir-Sen ve İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi yapıların adlarının bulunması eğitimcilerin tepkisini çekti.

Afişte yaz okulunun 6 hafta süreceği, Kağıthane’nin 19 mahallesinde 21 okulda uygulanacağı duyuruldu.

Program başlıkları arasında “değerler eğitimi”, “temel dini bilgiler”, “Kur’an-ı Kerim eğitimi”, “Canım Peygamberim” ve “ahlak eğitimi”nin yanı sıra spor faaliyetleri, geziler ve ödüllü yarışmalar da yer aldı.

CEMAAT VE AKP’YE YAKIN YAPILAR

Programda adı geçen yapılar da tartışmanın odağı oldu. Ensar Vakfı’nın adı, 2016’da Karaman’da çocukların cinsel istismara maruz bırakıldığı ve fail Muharrem Büyüktürk’ün 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davayla kamuoyuna yansımıştı.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yer alması, Cihannüma Derneği’nin kurucu genel başkanının ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olması dikkat çekti.

Eğitim-Bir-Sen’in iktidara yakınlığı, İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin İslamcı gelenekten gelen yapılarla ilişkisi ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na bağlı Lider Eğitim’in programdaki varlığı, kamu okullarında yürütülen etkinliklere ilişkin soru işaretlerini artırdı.

“KAMU OKULLARI ARKA BAHÇE DEĞİLDİR”

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan TÖBSEN Genel Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri Ahmet Karaçay, kamu okullarının dini yapıların faaliyet alanına dönüştürülemeyeceğini belirterek programa tepki gösterdi.

Karaçay, “İstanbul Kağıthane’de, çeşitli tarikat ve cemaatlerle ilişkili vakıf ve derneklerin oluşturduğu ‘Eğitime Destek Platformu’ adı altında 21 kamu okulunda yaz okulu düzenleyecek olması, eğitim sisteminin içine sürüklenmek istendiği tehlikeli yönelimin yeni bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

Karaçay, kamu okullarının hiçbir dini yapının, cemaatin, tarikatın ya da ideolojik örgütlenmenin “arka bahçesi” olmadığını vurgulayarak, “Çocuklarımız da bu yapıların kadro, taban veya mürit yetiştirme aracı değildir” dedi.

“LAİK EĞİTİM ANAYASAL ZORUNLULUKTUR”

Laikliğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel niteliklerinden biri olduğunu belirten Karaçay, “Laiklik yalnızca devletin din karşısındaki tarafsızlığı değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin herhangi bir inanç grubunun baskısı altında kalmadan özgür bireyler olarak yetişebilmesinin güvencesidir. Bu nedenle laik eğitim, bir tercih değil anayasal bir zorunluluktur” diye konuştu.

Eğitimin bilim insanlarının, eğitim bilimcilerin, pedagoji uzmanlarının ve öğretmenlerin işi olduğunu kaydeden Karaçay, “Kamu okulları cemaatlere teslim edilemez. Çocuklarımızın geleceği vakıf ve dernekler aracılığıyla dini yapılanmalara devredilemez. Eğitim politikaları tarikatların değil, bilimin rehberliğinde belirlenmelidir” diyerek sözlerini noktaladı.