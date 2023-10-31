İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda tüyler ürperten olay: Öldürüp, üzerini mezar taşıyla kapattı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:16

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:02

İstanbul'da dehşete düşüren olay, önceki gün Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda yaşandı. Mezarlıktaki güvenlik personeli üzerine mezar taşı konulmuş bir erkek cesedi gördü.

DARBEDİLİP BIÇAKLANMIŞ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; güvenlik personelinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada, önce darbedilen daha sonra bıçaklanarak öldürülen kişinin Kazım Yavaşçı olduğunu belirledi.

KATİL ZANLISININ EŞKALİ SAPTANDI

Maktulün kimliğinin belirlenmesinin ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik görevlileri tarafından bölgede dolaşan şüpheli bir kişinin eşkalini saptadı.

KADINI GASBETTİ

Eşkal doğrultusunda çalışma yapan polis, mezarlık bölgesinin yakınında gasbedilen bir kadının ifadelerine başvurdu.

Kadını gasbeden şüpheli Tayfun Akdağ yakalandı. Kısa çalışmanın ardından şüphelinin mezarlıkta cesedi bulunan Kazım Yavaşcı’yı öldüren zanlı olduğu belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Akdağ, cinayeti itiraf etti. Akdağ'ın, "Konuşurken tartıştık. Küfür etmeye başlayınca önce darbettim. Sonra da bıçakla öldürdüm" dediği öğrenildi.

Cinayeti itiraf eden Akdağ tutuklanarak cezaevine gönderildi.