Pes dedirten olay: Dedesinin mezarına uyuşturucu sakladı
Samsun'da bir kişi, dedesinin mezarına uyuşturucu sakladı. Mezarlıkta yapılan aramada 201 gram metamfetamin ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle C.A.'yı gözaltına aldı.
Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Canik ilçesi Dereler Mahallesi'ndeki mezarlığa sakladığını beyan etmesi üzerine jandarma, narkotik köpeğiyle mezarlıkta arama yaptı.
Arama sonucunda C.A.'nın dedesine ait mezarda sakladığı 201 gram metamfetamin ele geçirildi.
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