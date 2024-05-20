İstanbul Küçükçekmece'de otele silahlı saldırı: 1 gözaltı

Küçükçekmece'de 24 yaşındaki Fırat Emir Mert'in, silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü otel ve otelin başka bir şubesi kurşunlandı. Ekipler, saldırıların Fırat Emir Mert cinayetiyle ilgili olabileceğini değerlendirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:35
İstanbul Küçükçekmece'de otele silahlı saldırı: 1 gözaltı
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Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan otelde 1 Nisan Pazartesi günü, 24 yaşındaki Fırat Emir Mert uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin ardından olayın yaşandığı otel ile otelin başka bir şubesi 4 kez kurşunlandı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler, silahlı saldırı olayında şüphelilerin uzun namlulu otomatik silahlar kullandığını tespit etti.

Otel saldırılarının Fırat Emir Mert'in öldürülmesiyle ilgili olduğunu değerlendiren polis ekipleri, operasyon başlattı. Saldırıyı gerçekleştirip kaçan motosikletle ilgili araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, aracın Başakşehir, Güvercintepe'de olduğunu tespit etti.

Burada pusu kuran ekipler, motorun yanına gelen 26 yaşındaki Mazlum Y.'yi gözaltına aldı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mazlum Y.'nin üzerinde ve saklandığı evde yapılan aramada, AK-47 uzun namlulu silah, tabanca ve mermi ele geçirdi. Saldırganın olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetler ve kaska incelenmek üzere el konuldu.


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