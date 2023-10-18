İstanbul Levent'te 'İsrail' protestosu: Doktorlar beyaz önlükleriyle katıldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Türkiye'nin dört bir yanında başlayan İsrail protestoları sürüyor. Son olarak İstanbul Emek Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Levent'te bir araya gelen yurttaşlar "Gazze’de katliam var! İsrail’i durdurun" pankartı açtı.
İsrail'in Gazze'de Al
Ahli Baptist Hastanesi'ne yaptığı bombalı saldırının ardından İstanbul’da
meslek örgütleri, siyasi partiler ve sendikalar Levent Metro çıkışında bir
araya gelerek İsrail Konsolosluğuna yürüyüş gerçekleştirdi.
İstanbul Emek Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla bir araya gelen kitle “Gazze’de katliam var! İsrail’i durdurun” pankartı açan kitle yürüyüş boyunca sık sık “Kınamak yetmez İsrail’e boykot”, “Emperyalizm yenilecek direnen haklar kazanacak”, “Katil İsrail Filistin’den defol” , “Filistin’de düşene dövüşüne bin selam”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi” sloganı attı.
Yürüyüşe doktorlar da beyaz önlükleriyle katıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- 1 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı var
- 'Böyle bir adım attığınızda...'
- Seçime ayarlı 'kontrollü karşıtlık'...
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
- 'Hamas IŞİD'i daha mantıklı gösteriyor'
- Metin Akpınar'ın kızlarına her ay bu kadar ödüyormuş!
- Halil Konakcı gazdan baygınlık geçirdi!