İstanbul Levent'te 'İsrail' protestosu: Doktorlar beyaz önlükleriyle katıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Türkiye'nin dört bir yanında başlayan İsrail protestoları sürüyor. Son olarak İstanbul Emek Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Levent'te bir araya gelen yurttaşlar "Gazze’de katliam var! İsrail’i durdurun" pankartı açtı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 18.10.2023 - 19:31
İstanbul Levent'te 'İsrail' protestosu: Doktorlar beyaz önlükleriyle katıldı
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İsrail'in Gazze'de Al Ahli Baptist Hastanesi'ne yaptığı bombalı saldırının ardından İstanbul’da meslek örgütleri, siyasi partiler ve sendikalar Levent Metro çıkışında bir araya gelerek İsrail Konsolosluğuna yürüyüş gerçekleştirdi.

İstanbul Emek Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla bir araya gelen kitle “Gazze’de katliam var! İsrail’i durdurun” pankartı açan kitle yürüyüş boyunca sık sık “Kınamak yetmez İsrail’e boykot”, “Emperyalizm yenilecek direnen haklar kazanacak”, “Katil İsrail Filistin’den defol” , “Filistin’de düşene dövüşüne bin selam”, “Savaşa hayır barış hemen şimdi” sloganı attı.

Yürüyüşe doktorlar da beyaz önlükleriyle katıldı.


filistin Filistin-İsrail

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