İstanbul lodosa teslim: Sultangazi'de çatı uçtu, 3 otomobil zarar gördü

İstanbul Sultangazi'de şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, park halindeki 3 otomobile zarar verdi.

DHA
11 Aralık 2022 Pazar, 14:38
İstanbul lodosa teslim: Sultangazi'de çatı uçtu, 3 otomobil zarar gördü
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Uğur Mumcu Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından demir tente parçaları düştü. Cadde üzerinde park halindeki 3 otomobil üzerine devrilen çatı, otomobillerde hasar oluşturdu.

Çatı uçtuğu sırada caddede kimsenin olmadığı öğrenildi. 

"BİZ ÇOK KORKTUK DEPREM OLDU SANDIK"

Cadde üzerinde esnaf olan Saliha Öğretmen, "Ben zaten iş yerindeydim bir sesler geldi. Bir baktık çatı komple araçların üzerinde. İnsanlar toplandı yüksek bir ses geldi, biz çok korktuk. Deprem olduğunu sandık. Çatıdan düşen parça araçların üzerine düştü. Hiç kimse caddede yoktu. Allah'tan kimse yoktu yoksa insanlar girmişti. Biz de korktuk rüzgar çok şiddetli esiyordu" dedi.

Damadının otomobili zarar gören Cevdet Çakır, "Benim damadımın arabası çatı uçtu. Nasıl oldu bilmiyorum ben şimdi geldim. Ön cam komple ezilmiş hasar var" dedi.


İstanbul Sultangazi Çatı Lodos Rüzgar

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