İstanbul Maltepe'de silahlı ve kar maskeli kuyumcu soygunu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan silahlı bir kuyumcu soygunu gerçekleşti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi motosikletle kuyumcunun önüne gelerek durdu ve silahla içeri girdi.

Şüphelilerden biri, dükkânın tezgâhında bulunan bir miktar altını alarak suç ortağıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgeye ulaşan polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, soygunu gerçekleştiren iki kişinin kar maskeli olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.