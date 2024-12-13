İstanbul Maltepe'de 'uyuşturucu' baskını: 3 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:12

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese geçti.

Çalışmalar kapsamında ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak Özel Harekât unsurlarınca operasyon düzenlendi, ikamet içerisinde bulunan R.B., E.O. ve K.P. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; “TCK 191”, “TCK 188” ve “Kasten Yaralama” gibi suçlardan toplamda 55 adet kayıtları olduğu tespit edildi. Ayrıca, R.B. isimli şahsın 3 ayrı suçtan, E.O. isimli şahsın ise 5 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda ise; 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 63 adet Fişek, 26 bin 200 TL para, 5.5 gr. Narkotik Madde, 2 adet Öğütücü ve çok sayıda şeffaf paket ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.