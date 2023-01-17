Özbekistan'da yakalanmıştı: FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'a 3 yıl 4 ay hapis cezası

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:23

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:24

Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat 2021'de Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Tutuklanan Sevilay hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve 'örgüte silah sağlamak’ suçlarından dava açıldı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Sevilay, yargılama aşamasında savunmasının ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliye edildi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM'

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Sevilay ile avukatı katıldı. Mütalaasını tekrarlayan savcı, Sevilay'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, 'örgüte silah sağlamak' suçundan beraatını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Sevilay, savunma sanayinde iş yaptığını, 15 Temmuz sonrası bir anda hain ilan edildiğini belirtti. Yurt dışına çıktıktan sonra tüm mal varlığına el konulduğunu iddia eden sanık Sevilay, son sözünde "Türk adaletine ve kanunlarına güveniyorum" dedi.

Sanık avukatı da, müvekkilinin örgütle irtibatının olduğuna yönelik tek bir delil bulunmadığını, soruşturma ve kovuşturma aşamasında verdiği beyanlar da dikkate alınarak beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan etkin pişmanlık hükümlerini de uygulayarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

'Terör örgütüne silah sağlamak' suçundan delil yetersizliğinden beraat eden sanık için uygulanan ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘haftada bir imza atma’ adli kontrol hükümlerinin de devamına hükmedildi.