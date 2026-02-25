İstanbul merkezli 10 ilde kara para ve uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, geniş çaplı kara para ve uyuşturucu operasyonuna imza attı. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yürütüldü ve Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirildi. Karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları sonucunda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu Madde İthal Etme" ve "Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, söz konusu suçları işleyen suç ağları ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler belirlendi. Belirlenen suç örgütü üyelerinin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin illerinde belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konulduğu öğrenildi.

Operasyonun, MASAK ve Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen belge paylaşımı ile başlatıldığı ve büyük bir kara para trafiğinin deşifre edildiği vurgulandı. Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takipte suç örgütünün ulusal ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik yapılan araştırmalarda, uluslararası alanda ve Türkiye’de yakalanan 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden de sorumlu oldukları belirlendi.

Yakalanan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği ve operasyonun çemberinin genişleyebileceği ifade ediliyor.