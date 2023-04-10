İstanbul merkezli 10 ilde oto hırsızlık çetesine operasyon: 21 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli marka ve modeldeki otomobilleri çalan ve daha sonra çaldıkları otomobilleri, aynı model araçlar ile değiştirip üçüncü kişilere satan 21 kişilik çete çökertildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki otomobillerin çalınarak çeşitli marka ve modeldeki otomobillerle değiştirdikleri daha sonra bu otomobilleri 3. kişilere sattıkları öğrenilen çetenin çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çetenin 25 oto hırsızlığı gerçekleştirildiği belirlendi. 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz cuma günü Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Muğla, Kocaeli, Çorum, Giresun’da operasyon düzenlendi.
21 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda 21 kişi yakalanırken, 5 şüphelinin ise önceki tarihlerde yakalanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.
Resmi İlanlar
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