İstanbul merkezli 10 ilde oto hırsızlık çetesine operasyon: 21 gözaltı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:52

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:53

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki otomobillerin çalınarak çeşitli marka ve modeldeki otomobillerle değiştirdikleri daha sonra bu otomobilleri 3. kişilere sattıkları öğrenilen çetenin çökertilmesine yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çetenin 25 oto hırsızlığı gerçekleştirildiği belirlendi. 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz cuma günü Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Muğla, Kocaeli, Çorum, Giresun’da operasyon düzenlendi.

21 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda 21 kişi yakalanırken, 5 şüphelinin ise önceki tarihlerde yakalanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.