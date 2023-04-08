İzmir'de uyuşturucu operasyonu
İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kilogramın üzerinde esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ö. adlı bir kişinin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 100 gram esrar maddesi ile bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Market raflarında Kılıçdaroğlu etiketleri
- 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
- AKP'li Dağ: Öndeyiz, Muharrem İnce faktörü var
- MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde
- AKP'de 'üç dönem' kavgası
- Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı
- Millet'in hedefi 400 sandalye
- Millet ve Cumhur'un pusuladaki yerleri belli oldu
- Kalyoncu'dan bir garip açıklama!
- Terörist elebaşının aracı hedef alındı