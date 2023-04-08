İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 22:05

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 22:05

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ö. adlı bir kişinin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 100 gram esrar maddesi ile bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.