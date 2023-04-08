İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kilogramın üzerinde esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 22:05
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
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Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ö. adlı bir kişinin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından şüphelinin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 100 gram esrar maddesi ile bir hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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