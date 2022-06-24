İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdürlerinin de olduğu 17 kişi yakalandı.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 09:47
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Bursa ve Ankara'da yapılan operasyonlarda  mahrem yapılanmada olduğu tespit edilen, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdürlerinin de olduğu 17 şüpheli  gözaltına alındı.

'ARAMA KAYITLARINA ULAŞILDI'

Şüphelilerin başkaları adına kayıtlı hatlardan örgüt üyeleriyle görüştükleri tespit edilirken, Bank Asya ile FETÖ'ye ait dernek ve kurumlarda kayıtları olduğu, ankesörlü telefondan ise ardışık arama kayıtlarının bulunduğu belirlendi.


İstanbul fetö Operasyon
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