MSB açıkladı: FETÖ elebaşının yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.

DHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 09:35
MSB açıkladı: FETÖ elebaşının yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in yakalandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi" denildi.


MSB Fetullah Gülen Terör örgütü
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