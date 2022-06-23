MSB açıkladı: FETÖ elebaşının yeğeni ve 4 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in de aralarında bulunduğu 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen'in yakalandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi" denildi.
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