İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'ye 'ankesör' operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:25

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY’nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan, ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu gizli iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair teşhis ve itirafçı beyanı gibi başka deliller bulunan 4 ihraç astsubay ve 9 ihraç askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli daha saptandı.

FETÖ ile örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen 13 kişinin yakalanması için gece geç saatlerde İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 9 FETÖ/PDY üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ FİRAR ETMİŞ

Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin ise yurtdışına firar ettiği belirtildi.

Yakalanan 9 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Zanlıların buradaki işlemleri devam ediyor.