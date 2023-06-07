İstanbul merkezli 3 ilde operasyon: Müstehcen çocuk görüntüsü paylaştıkları iddiasıyla 30 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:38

Güncelleme: 07.06.2023 - 09:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, dijital sohbet uygulamasında grup kurup bu platformlardan müstehcen çocuk görüntülerini paylaştıkları iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün bu şüphelilere yönelik İstanbul, Kütahya ve Bursa’da eş zamanlı operasyon başlattı. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, 30 zanlının yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan telefon, bilgisayar, CD, flash bellek gibi dijital malzemelere el konuldu.

GÖRÜNTÜLERİ SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları nedeniyle yakalanan 30 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisiye soruşturmada yakalanan şüphelilerin, dijital mesajlaşma platformu üzerinden “House Of Gavats”, “VIP Gizli Çekim” ve “Ahlaksız Grup” gibi müstehcen isimlerle şifreli gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntüleri söz konusu mecralarda satışa sundukları anlaşıldı. Bu yöntemle çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği, ödemelerin satıcı şüpheli tarafından belirlenen birkaç hesapta toplandığı ve bu hesaplar üzerinde yapılan analiz çalışmalarında şüpheli hesaplara para göndererek satın aldığı tespit edildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.