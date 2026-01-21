Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul merkezli 4 ilde 180 milyonluk 'kaçak ilaç' operasyonu: 235 binden fazla ilaç yakalandı!

İstanbul merkezli 4 ilde 180 milyonluk 'kaçak ilaç' operasyonu: 235 binden fazla ilaç yakalandı!

21.01.2026 08:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul merkezli 4 ilde 180 milyonluk 'kaçak ilaç' operasyonu: 235 binden fazla ilaç yakalandı!

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 235 bin 328 kaçak ilaç ele geçirildi.

Kanser, diyabet ve böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçları kaçak yollarla ülkeye sokup yetkisiz şekilde sattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda piyasa değeri yaklaşık 180 milyon TL olan 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kanser, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokulduğu, piyasaya sürüldüğü ve yetkisiz olarak satıldığı belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 52 adrese yapılan baskınlarda 34 şüpheli yakalandı. 

Operasyonlarda çok sayıda kaçak ilaç ile ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve üretimde kullanılan makineler ile piyasa değeri yaklaşık 180 milyon TL olan 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında;  kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, halk sağlığını tehlikeye atan  ve kamu kurum ve kuruluşlarını maddi zarara uğratan şahıslara yönelik planlı/projeli çalışmalara başlanılmıştır. 

Soruşturma sürecince;

Kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokan, piyasaya süren, yetkisiz satışını yapan  şahıslara yönelik yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde piyasa değeri 180 Milyon TL olan 235.328 adet ilaç ele geçirilerek 21 şahsa işlem yapılmıştır. 

Konu ile ilgili 34 şüpheliye yönelik 21.01.2026 günü talimatımız gereği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstanbul merkezli 4 ilde ( Antalya, Kocaeli Sakarya, Diyarbakır)  toplam 52 adreste  yapılan eş zamanlı operasyonda  34 şüpheli yakalanmış olup çok sayıda ilaç, ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve makineleri ele geçirilmiştir. İki şüpheliye ait adreslerde arama ve yakalama faaliyeti devam etmektedir. 

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

İlgili Konular: #İstanbul #Operasyon #gözaltı #kaçak ilaç

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam yolda!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına zam yolda! İlaç fiyatlandırmasına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, beşeri tıbbi ürünlerde fiyatlama sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor. Düzenlemenin ilaç piyasasında dengeleri etkilemesi bekleniyor.
İlaç krizi kapıda
İlaç krizi kapıda Trump’ın ilaç fiyatlarını düşürme kararı, dışa bağımlı ülkelerde fiyat artışına yol açabilir. Uzmanlar, Türkiye’nin kritik ilaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşayabileceğini vurguluyor.
İlaçlardaki kur düzenlemesini yeterli bulmayan eczacılar: 'Mağduriyet artacak'
İlaçlardaki kur düzenlemesini yeterli bulmayan eczacılar: 'Mağduriyet artacak' Cumhurbaşkanı kararıyla ilaç fiyatlandırmasında Avro kuru güncellendi. Eczacılara göre artış, ne ilaç yokluklarını ne de eczacıların ve hastaların yaşadığı sorunları giderecek düzeyde.