İstanbul merkezli 4 ilde 180 milyonluk 'kaçak ilaç' operasyonu: 235 binden fazla ilaç yakalandı!

Kanser, diyabet ve böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçları kaçak yollarla ülkeye sokup yetkisiz şekilde sattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda piyasa değeri yaklaşık 180 milyon TL olan 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli yakalandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, kanser, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokulduğu, piyasaya sürüldüğü ve yetkisiz olarak satıldığı belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce İstanbul merkezli Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 52 adrese yapılan baskınlarda 34 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda kaçak ilaç ile ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve üretimde kullanılan makineler ile piyasa değeri yaklaşık 180 milyon TL olan 235 bin 328 adet ilaç ele geçirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; kaçak ilaç temin eden, yetkisiz şekilde satışını yapan, halk sağlığını tehlikeye atan ve kamu kurum ve kuruluşlarını maddi zarara uğratan şahıslara yönelik planlı/projeli çalışmalara başlanılmıştır.

Soruşturma sürecince;

Kanser, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları farklı yöntemlerle kaçak şekilde ülkeye sokan, piyasaya süren, yetkisiz satışını yapan şahıslara yönelik yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde piyasa değeri 180 Milyon TL olan 235.328 adet ilaç ele geçirilerek 21 şahsa işlem yapılmıştır.

Konu ile ilgili 34 şüpheliye yönelik 21.01.2026 günü talimatımız gereği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen İstanbul merkezli 4 ilde ( Antalya, Kocaeli Sakarya, Diyarbakır) toplam 52 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmış olup çok sayıda ilaç, ruhsatsız ilaç imalat atölyeleri ve makineleri ele geçirilmiştir. İki şüpheliye ait adreslerde arama ve yakalama faaliyeti devam etmektedir.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."