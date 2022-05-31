İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenen FETÖ operasyonunda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bölge ve mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş kamu personelleri de bulunan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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