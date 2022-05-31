İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

31 Mayıs 2022 Salı, 10:53

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bölge ve mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve aynı zamanda ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenledi.