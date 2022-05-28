FETÖ operasyonuna 19 gözaltı: Binlerce dolar ile külçe altın ve gümüş ele geçti
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda döviz ile külçe altın ve gümüşler ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6’sı örgütsel toplantıda, toplam 19 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 29 bin 126 ABD doları, 3 bin 800 Euro, 250 gram külçe altın, 12 kilo külçe gümüş, 2 silahlı helikopter mühimmatı, sahte olduğu değerlendirilen 2 pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca, FETÖ'nün kendi arasında rütbe belirlemek amacıyla kullandığı bilinen 2 F serisi 1’er da A, B ve L serisi 1 dolar, FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ait kitap ve kasetler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyette işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.
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