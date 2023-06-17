İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ildeki 33 adrese düzenlenen operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 09:40
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
Abone Ol google-news

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet 'F' serisi 1 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


fetö Operasyon gözaltı

İlgili Haberler

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Ankara'da merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Ankara'da merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul'da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

En Çok Okunan Haberler