Ankara'da merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 27 şüpheliden 25'i yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 6'sı görevde, 20'si özel sektör çalışanı ve 1'i de istifa eden kamu çalışanı olmak üzere toplam 27 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
25 KİŞİ YAKALANDI
Operasyonlarda 25 kişi yakalanırken, şüphelilerin 11'i etkin pişmanlıktan faydalandı. Bu kapsamda söz konusu şüpheliler, FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakı olan 125 kişiyi teşhis etti.
Teşhis edilenlerden 14'ünün işlem kaydı bulunmadığı ve halen kamuda aktif olarak görev yaptığı tespit edildi. Soruşturma sürdürülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- 'Uzak durun' anonsları yapılıyor
- Diyarbakır'da arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengin 10 insanı
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Bahçeli söyledi, AKP gündemine aldı!
- 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin şok iddia!