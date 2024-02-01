Konya'da FETÖ operasyonu! 'Küçük bölge imamı' tutuklandı

Konya merkezli soruşturmada FETÖ'nün 'küçük bölge imamı' olduğu belirtilen Rıfkı S., Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:28
Konya'da FETÖ operasyonu! 'Küçük bölge imamı' tutuklandı
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'küçük bölge imamı' olduğu belirlenen Rıfkı S. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmada, şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit edildi. Saklandığı adres belirlenen şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. Konya'ya getirilen Rıfkı S., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

 


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