İstanbul merkezli 8 ilde çete operasyonu: 51 gözaltı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 12:44

Güncelleme: 11.07.2023 - 12:44

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.K. isimli şahsın liderliğindeki bir çetenin haksız kazanç sağlayıp nitelikli yağma yaptığı bilgisine ulaştı. Mahkeme kararıyla çete elebaşı ile suç ağının üyelerinin telefonları dinlemeye alındı.

Çetenin 68 üyesine yönelik yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takipte, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçeleri başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerinde “nitelikli yağma”, “canlı hayvan dolandırıcılığı”, “tefecilik”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silah ticareti”, “silah zoruyla çek/senet imzalatma” ve “kasten yaralama” gibi 53 farklı eylem gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Yapılan tespitlerin ardından liderliğini M.K. isimli şahsın yaptığı 68 kişilik çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah İstanbul, Sivas, Kars, Kocaeli, Samsun, İzmir, Afyonkarahisar ve Tekirdağ illerini kapsayan 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda çete elebaşı M.K. isimli şahıs dahil olmak üzere 51 şüpheli yakalandı.

ZORLA ÇEK VE SENET İMZALATMIŞLAR

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet'e götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 şarjör, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda 150 mermi, 4 kama, 172 gram kokain, 193 gram ecstasy hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, silah zoruyla imzalatıldığı değerlendirilen 80 bin 450 lira karşılığında 4 senet ve 975 bin lira değerinde 9 çek ele geçirildi.

Firar olan 17 çete üyesinin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürerken, örgüt lideri ve üyelerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yöntemleri de deşifre oldu.

REHİN ALDIKLARI KİŞİLER İÇİN “MASAYI KURDUK” DİYORLAR

Çete üyelerinin, silah zoruyla şahısları alıkoyma ve silah zoruyla senet imzalatma eylemlerini tanımlamak adına “masayı kurduk”, eylemlerini gerçekleştirdikten sonra ise “operasyonu yaptık, payımız dağıtıldı” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Şans oyunları ve bahis oyunları oynayan kişileri ağlarına düşüren çete üyelerinin, tefecilik yöntemiyle borçlandırdıkları mağdurlara yüksek tutarlı veya boş senetler imzalattıkları belirlenirken, borçlarını ödeyemeyen kişilerden ise tehdit, cebir ve şiddet yoluyla yüksek meblağlarda para aldıkları ve böylece vatandaşları içinden çıkılmaz bir borç batağına düşürdükleri tespit edildi.

EL KOYDUKLARI CANLI HAYVANLARI HER GECE BAŞKA BİR AHIRDA TUTTUKLARI ÖĞRENİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre çetenin, küçük çaplı hayvan yetiştiricilerini de hedef aldıkları ortaya çıktı.

Çete mensuplarının, mağdurlara ait canlı hayvanları dolandırıcılık yöntemi ile ele geçirip üçüncü kişilere sattıkları ve nakliyesini yaptıkları hayvanları ellerinden çıkarana kadar takipten kurtulmak adına her gece başka bir ahıra sevk ettikleri anlaşıldı.