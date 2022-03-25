İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 13 kişi tutuklandı
12 ilde kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak göstererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı. Operasyonlarda gözaltına alınan diğer 11 kişi ise serbest bırakıldı. Aramalarda 210 bin lira ele geçirildi.
İstanbul merkezli 12 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 49 kişiden 13'ü tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 12 ilde 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 49 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
210 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak siber dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen zanlılardan 25'i savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 24'ü adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aramalarda ele geçirilen 210 bin lira, 5 bilezik ile 11 gram, 15 tam ve 2 yarım altın basın mensuplarına sergilendi.
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